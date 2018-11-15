عمّان 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم ، نظيره العراقي الدكتور محمد الحكيم ، الذي يزور الأردن حاليًا.وأتفق الجانبان وفق بيان صحفي، على تشكيل فريق عمل مشترك من الوزارتين من أجل وضع خارطة طريق تهدف إلى التقدم نحو إيجاد آفاق واسعة للتعاون في شتى المجالات ، وضمن أطر زمنية محددة كما بحث الجانبان القضايا الإقليمية ، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والأزمة السورية.وفي مؤتمر صحفي مشترك عقب اللقاء، قال وزير الخارجية العراقي الدكتور محمد الحكيم إن الحكومة العراقية الجديدة لديها برنامج واقعي يحتاج إلى تنفيذ وإنجاز ، خاصة بعد انتصار العراق على الإرهاب.//انتهى//22:30ت م0312