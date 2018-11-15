الرياض 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسوقعت الهيئة العامة للاستثمار ومركز المبادرات التابع لمؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية" اتفاقية تهدف إلى التعاون من خلال المبادرات والبرامج المشتركة لتشجيع الابتكار والإبداع وتعزيز دور الشباب في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.وتم توقيع الاتفاقية بحضور معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر ومعالي رئيس مجلس إدارة مركز مبادرات مسك الأستاذ بدر بن محمد العساكر، وذلك ضمن فعاليات منتدى مسك العالمي في نسخته الثالثة تحت عنوان "مهارات المستقبل" المقام حالياً في مدينة الرياض.ووفقًا للاتفاقية سيتم إطلاق عدد من البرامج والمبادرات بالتعاون بين الطرفين محلياً وعالمياً.يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تتخذ حاليًا خطوات رئيسية نحو بناء وتفعيل الهوية الوطنية "استثمر في السعودية" كمنصة وطنية لتسويق وجذب الاستثمارات وإبراز المملكة العربية السعودية كوجهة استثمارية عالمية المستوى، بما يساهم في تحقيق رؤية 2030 عبر تنويع الاقتصاد في جميع القطاعات القائمة والمستقبلية، فيما يستهدف مركز مبادرات مسك من خلال مثل هذه الشراكات الاستراتيجية وبالاستفادة من قدراتها ومبادراتها وبرامجها من اكتشاف وتطوير الشباب وتفعيل دورهم في اقتصاد المستقبل.// انتهى //22:39ت م0313