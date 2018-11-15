بيروت 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسافتتح اتحاد المصارف العربية ومصرف لبنان المركزي في بيروت اليوم المؤتمر المصرفي العربي السنوي 2018 بالتزامن مع مرور 45 عامًا على تأسيس اتحاد المصارف، وذلك تحت عنوان "الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة" بحضور عدد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والعسكرية والمصرفية العربية والأجنبية وقيادات اقتصادية ومالية ومصرفية وحشد من المهتمين.وأعرب المشاركون عن أهمية عنوان المؤتمر النابع من التحديات التي تواجه عالمنا العربي بعد سنوات من الاضطرابات والحروب والاهتزازات البنوية والدمار في البنى التحتية والاجتماعية والحضارية.وأكدوا أنّه "لا نجاح في تحقيق التنمية المستدامة في عالمنا العربي إلا بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحيث أثبتت تجارب بعض الدول أن الشراكة أصبحت من أهم المساهمين في تطوير الاقتصاد خصوصًا في ما يتعلق بالبنى التحتية ومشاريع التكنولوجيا والطاقة والمياه التي يعتبر تطويرها أكثر من ضرورة لأي إقتصاد حديث".وشددوا على أنّ "الوصول الى أهداف التنمية المستدامة يحتاج الى استثمارات ضخمة , مشيرين إلى أن الإطار العالمي الجديد لتمويل التنمية وضع آليات لحفز القطاع الخاص والمبادرات التعاونية والتمويل المبتكر، بالاضافة إلى المصادر الأخرى (المصارف التنموية والتعاون الدولي والمؤسسات الخيرية ) لكي يتحمل كل قطاع مسؤولياته المجتمعية من أجل تجاوز تحديات التمويل المتشعبة.وتستمر أعمال المؤتمر حتى يوم غد الجمعة، وتعقد جلسات عمل عن الشراكة من أجل التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمراجعة الوطنية الاختيارية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر ريادة الأعمال والابتكار والأطر التشريعية والمؤسسية اللازمة لانجاح الشراكة وتحقيق أهداف التنمية وأسبوع ريادة الأعمال العالمي والاندماج المالي للمرأة والشباب في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، على ان يختتم ببيان ختامي.// انتهى //22:41ت م0314