عمّان 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسالتقى رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز اليوم الرئيس العراقي برهم صالح ، الذي يزور الأردن حاليًا.واتفق الجانبان بحسب بيان صحفي على التحضير العملي والمدروس لاجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين، للخروج بقرارات تنعكس على مواطني البلدين، والوصول إلى حلول بشأن القضايا كافة.وأكدا خلال اللقاء أهمية المضي قدمًا في تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة في مجالات الطاقة، لا سيما مد أنبوب النفط بين البلدين ، وتصدير الكهرباء للعراق، واتخاذ الاجراءات اللازمة لإقامة المنطقة الصناعية المشتركة.// انتهى //22:44ت م0315