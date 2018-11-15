الرياض 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسشارك البريد السعودي كشريك ماسي في فعالية " اليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية " ( GISDay 2018 ) الذي نظمه قسم الجغرافيا بجامعة الملك سعود ، ممثلا في وحدة نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد وبالشراكة مع الجمعية الجغرافية السعودية، وذلك بالتزامن مع عقد هذه الفعالية في العديد من الجامعات العالمية والمراكز البحثية المتقدمة في العلوم الجغرافية حول العالم.وهدفت الفعالية إلى الإسهام في بناء جسور التعاون مع الجهات الحكومية والأهلية المهتمة بالتقنيات الجيومكانية والاطلاع على آخر التطورات التقنية في هذا العلم وتطبيقاته من خلال تجمع علمي يضم العديد من الباحثين المتخصصين، وطلبة العلم وذلك وفقاً لرؤية المملكة 2030، وتلبية حاجة سوق العمل من المتخصصين في العلوم المكانية.ويعد علم نظم المعلومات الجغرافية من العلوم الهامة والفاعلة في عملية دعم اتخاذ القرار، وأداة تحليلية حاسمة في إدارة الموارد وتحقيق الاستدامة، لذا أدركت العديد من الوزارات والهيئات الحكومية وغير الحكومية داخل المملكة وفي العالم أهمية هذا النظام ودوره في مساعدتها على إدارة مهامها من خلال تخزين وإدارة ومشاركة بياناتها مع العديد من الوحدات والأقسام داخل المؤسسة الواحدة ومع العديد من الجهات الخارجية التي على ضوئها يتم وضع الاستراتيجيات التخطيطية والتطويرية لرفع كفاءة الأداء والجودة .وعرض البريد السعودي في جناحه خلال الفعالية "العنوان الوطني" وكذلك محدد الحج والعمرة، المعتمدين على نظم المعلومات الجغرافية.ويمثل "العنوان الوطني" نظاماً للعنونة في المملكة بهدف مواكبة التطور الإستراتيجي للحكومة الإلكترونية، واستكمال البنية التحتية اللازمة للتعاملات الإلكترونية الحكومية.ويشمل النظام عنونة جميع مدن، ومحافظات، ومراكز، وقرى وهجر المملكة، وذلك عن طريق استخدام أحدث التقنيات في مجال نظم المعلومات الجغرافية، حيث يمكن الاستدلال على المواقع والمباني السكنية والتجارية؛ للوصول إلى كافة المواطنين والمقيمين والأعمال التجارية.ويهدف المشروع إلى الانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي، لتسهيل الاستدلال على المواقع عن طريق عناوين معيارية موحدة لكافة المناطق والمدن يسهل معها التعامل والاستدلال.ويُعد المشروع من أهم المشروعات الحضارية الإستراتيجية التي نُفذت للمرة الأولى في منطقة الخليج العربي والعالم العربي، كما حظي باعتمادات دولية من الاتحاد البريدي العالمي UPU وغيره، ويعبّر المشروع عن توجه الحكومة الرشيدة نحو مواكبة أحدث التطورات العالمية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.أما "محدد الحج والعمرة الملاحي"، فقد قام البريد السعودي بإطلاقه اعتمادًا على "العنوان الوطني"، وتم تطويره على أجهزة الهواتف الذكية الذي يضم معلومات مكانية شاملة لمناطق الحج والعمرة، ويساعد الحجاج والعاملين بالحج في الاستدلال والوصول للمواقع بكل يسر وسهولة.ويغطي التطبيق مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وشبكات الطرق وكافة المعالم وعناوين الجهات الحكومية والخدمية العاملة في الحج والعمرة والفنادق ومساكن الحجاج.ويساعد التطبيق على تحديد ومعرفة العناوين وأماكن إقامة الحجاج، ويوفر خصائص ملاحية تمكن مستخدميه من تحديد أقصر مسارات الوصول للمواقع.وجاء النظام سهلاً ومبسطاً ويتيح تصفح الخرائط الرقمية والمصورات الفضائية للمشاعر المقدسة ومكة المكرمة والبحث فيها عن الخدمات والمعالم والمخيمات ومؤسسات الحج والفنادق والمطاعم والمستشفيات والمراكز الصحية وغيرها بكل يسر وسهولة, وقد تم إعداد واجهة وقوائم التطبيق ب 16 لغة.// انتهى //22:58ت م0316