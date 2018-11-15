الرياض 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسشرّف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض مساء اليوم حفل سفارة البرازيل بمناسبة اليوم الوطني لبلادها, وذلك بمنزل السفير بحي السفارات بالرياض.وكان في استقبال سموه في مقر الحفل سفير البرازيل لدى المملكة فلافيو ماريغا وعدد من المسؤولين بالسفارة.حضر الحفل عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي لدى المملكة.// انتهى //23:25ت م0318