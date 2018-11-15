المنامة 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واساستقبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين اليوم في قاعدة الصخير الجوية الرئيس رمضان أحمد قاديروف رئيس جمهورية الشيشان.وأفادت وكالة أنباء البحرين أنه تم خلال الاستقبال استعرض علاقات الصداقة والتعاون الوثيقة، وفرص تعزيزها في كافة المجالات بما يخدم الأهداف والتطلعات المشتركة, كما جرى بحث عدد من القضايا الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي وتبادل وجهات النظر حيال عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //23:27ت م0319