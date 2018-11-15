تبوك 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسهطلت اليوم، أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على مراكز محافظة تيماء شملت مركز جريش وضواحيه وأبو ضيعات وجريش وأبو طرفا وحالة جريش, وأمطار من متوسطة إلى غزيرة على مركز مديسيس شملت وادي مديسيس وجبل ضبع وجبل المعيزيلة ووادي البياضية وقاع غريف ووادي جريداء وابرق التياها ومزراع جريداء وابرق جمعان , وأمطار غزيرة على مركز الكتيب شملت جبل حلوان والطرايف وطعس مشهي والجيراء وأبا المغير وظلما والجلعب وطعس أبو غظاء وطعس القريعة وبقرات, وأمطار خفيفة على مركز عردة شملت عريده وبوى وعلى مركز الجهراء شملت المثلث واحامر وحفرة برد.كما هطلت أمطار على مركز القليبة التابع لمنطقة تبوك شملت مركز فجر وجريان وادي العاقر وخنصر وأبو طريفية, وعلى مركز مغيرى شملت بنات بقر وأبو روس وإصدار وثليثوات وصيفور والمجيفله والبديع وتل فلحاء وخبراء الحسنه والمكون والمليساء وقلوب نصار وقلوب الناقه والنجيلي.جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //23:42ت م0322