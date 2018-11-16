نيويورك 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم على مكاسب كبيرة .وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعاً 208.77 نقطة، أو 0.83 بالمئة، إلى 25289.27 نقطة، كما أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا مرتفعًا 28.62 نقطة، أو 1.06 بالمئة، إلى 2730.20 نقطة، وقفز المؤشر ناسداك المجمع 122.64 نقطة، أو 1.72 بالمئة، ليغلق عند 7259.03 نقطة.// انتهى //01:15ت م0323