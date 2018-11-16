زغرب 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واستغلب منتخب كرواتيا على ضيفه منتخب أسبانيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة للدرجة "A"، ببطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.وبهذه النتيجة رفع منتخب كرواتيا رصيده للنقطة الرابعة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد إسبانيا عند 6 نقاط في صدارة المجموعة.وفي مباريات أخرى، أقيمت في التوقيت نفسه، فاز منتخب المجر على استونيا بهدفين دون مقابل، واليونان على فنلندا بهدف دون رد، فيما تعادل منتخب البوسنة والهرسك مع النمسا بدون أهداف.// انتهى //02:18ت م0324