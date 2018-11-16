لندن 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسفاز المنتخب الإنجليزي على ضيفه الأمريكي بثلاثة أهداف دون مقابل، اليوم، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ملعب ويمبلي.وأحرز أهداف منتخب إنجلترا، جيسي لينجارد في الدقيقة 25، وألكسندر أرنولد في الدقيقة 27، وويلسون في الدقيقة 77.وفي مباراة ودية أخرى، فاز المنتخب الألماني على ضيفه الروسي بثلاثية من دون رد، سجلها ليروي سانيه في الدقيقة الثامنة، ونيكلاس سوله في الدقيقة 25، وسيرج جنابري في الدقيقة 40.// انتهى //02:40ت م0325