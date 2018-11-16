الكويت 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسأعلنت الأرصاد الكويتية اليوم استقرارًا نسبيًا لحالة الطقس في الكويت خلال الساعات القليلة المقبلة.ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن رئيس قسم التنبؤات البحرية في إدارة الأرصاد الجوية الكويتية ياسر البلوشي قوله: إن البلاد ستشهد في الساعات القليلة المقبلة استقرارًا نسبيا لتعود حالة عدم الاستقرار في الطقس في صباح الجمعة، موضحًا أن السحب الركامية الآن في شرقي الكويت وفي البحر، مع توقع تشكل سحب ركامية في جنوب البلاد مع فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق.وأضاف البلوشي أن توقعات الطقس تشير إلى أنه في ساعات نهار غد الجمعة تبدأ حالة عدم الاستقرار تتحسن تدريجيًا.// انتهى //03:07ت م0326