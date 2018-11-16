بوينوس أيريس 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسارتفعت الأسهم الأرجنتينية اليوم في بورصة بوينوس أيريس بنحو 4 في المئة.وصعد مؤشر (ميرفال)، الذي يشمل أسهم الشركات الكبرى المدرجة في البورصة، بنسبة 75ر3 في المئة ليصل عند مستوى 82ر30473 نقطة، فيما سجل المؤشر العام للبورصة ارتفاعًا بنسبة 28ر3 في المئة بما ليصل عند مستوى 1363728 نقطة.وبلغت قيمة الأسهم المتداولة 3ر663 مليون بيسو (نحو 9ر17 مليون دولار)، بينما حققت 62 شركة ارتفاعًا في أسهمها، مقابل انخفاض قيمة أسهم 20 شركة واستقرار أسهم 5 شركات أخرى.// انتهى //03:44ت م0328