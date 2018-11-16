واشنطن 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 واسالتقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم نظيره السلوفاكي ميروسلاف لاجاك الذي يزور واشنطن حاليًا.وأفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت أن الجانبين ناقشا أهمية العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وسلوفاكيا، وخطط سلوفاكيا لتحديث جيشها، والدور المرتقب لسلوفاكيا في رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الدولية، من بينها برنامج الصواريخ البالستية الإيرانية، والنهوض بعملية نزع السلاح النووي النهائي الكامل لكوريا الشمالية.// انتهى //05:20ت م0331