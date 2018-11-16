الرياض 08 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطولًا للأمطار الرعدية تصحب برياح نشطة على مناطق ( الرياض ، القصيم ،الشرقية، جازان ،عسير ،الباحة ، مكة المكرمة ) وقد يتكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مناطق شمال و وسط وشرق المملكة والمرتفعات الغربية.وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 18-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.// انتهى //06:12ت م0002