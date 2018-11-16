الرياض 08 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خالد الفيصل يلتقي القنصل الألماني ويتسلم تقرير الأرصادأمير الرياض يستقبل المستشار بالديوان الملكي م. السلطانتدشين برنامج فيصل بن بندر لتطوير السياحة البيئية في محافظات العاصمةأمير حائل يناقش آلية تطوير الخدمات الإسعافيةأمير جازان يشيد بجهود هيئة الزكاة والدخل في المنطقةأمير الشمالية يدعو لاستغلال الفرص الاستثمارية في المجال الزراعيالجبير يؤكد رفض المملكة محاولات تسييس قضية مقتل خاشقجيوزير الصحة يدشن الاجتماع الاستشاري لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيونالنائب العام: تقرير مضلل لنائب الاستخبارات العامة السابق كان سبب تأخير ظهور البيان الرسمي«كبار العلماء»: الجهاز العدلي في المملكة ماضٍ في تحقيق العدالةوزير الإعلام: بيان النيابة يحاسب المسؤول وينصف الضحية ويخيّب أمل المسيّسينهيئة حقوق الإنسان: بيان النيابة العامة يعكس نهج المملكةرابطة العالم الإسلامي: بيان النيابة العامة جاء على منهج المملكة في صدق اللهجة والحزمالمملكة تدين الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطينتأكيد دولي على وضع قضية خاشقجي في إطارها الجنائي والامتناع عن تسييسهااعتقالات إسرائيلية في الخليلملك البحرين ورئيس الشيشان يزوران جناح SAMIمحمد بن زايد: ندعم كل الجهود لاستعادة أمن واستقرار اليمنالطقس يشل حركة الموانئ في الكويتانتصارات الشرعية تجبر الانقلابيين على مسار التفاوض وإحلال السلامميليشيات الموت تفجر مدرسة وتحول أحياء الحديدة لـ«حقول ألغام»بنس: ترمب يعتزم لقاء كيم جونج أون56 قتيلاً في حريق بلدة باراديس// يتبع //06:32ت م0003