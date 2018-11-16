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الجمعة 1440/3/8 هـ الموافق 2018/11/16 م واس
الرياض 08 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خالد الفيصل يلتقي القنصل الألماني ويتسلم تقرير الأرصاد
أمير الرياض يستقبل المستشار بالديوان الملكي م. السلطان
تدشين برنامج فيصل بن بندر لتطوير السياحة البيئية في محافظات العاصمة
أمير حائل يناقش آلية تطوير الخدمات الإسعافية
أمير جازان يشيد بجهود هيئة الزكاة والدخل في المنطقة
أمير الشمالية يدعو لاستغلال الفرص الاستثمارية في المجال الزراعي
الجبير يؤكد رفض المملكة محاولات تسييس قضية مقتل خاشقجي
وزير الصحة يدشن الاجتماع الاستشاري لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
النائب العام: تقرير مضلل لنائب الاستخبارات العامة السابق كان سبب تأخير ظهور البيان الرسمي
«كبار العلماء»: الجهاز العدلي في المملكة ماضٍ في تحقيق العدالة
وزير الإعلام: بيان النيابة يحاسب المسؤول وينصف الضحية ويخيّب أمل المسيّسين
هيئة حقوق الإنسان: بيان النيابة العامة يعكس نهج المملكة
رابطة العالم الإسلامي: بيان النيابة العامة جاء على منهج المملكة في صدق اللهجة والحزم
المملكة تدين الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين
تأكيد دولي على وضع قضية خاشقجي في إطارها الجنائي والامتناع عن تسييسها
اعتقالات إسرائيلية في الخليل
ملك البحرين ورئيس الشيشان يزوران جناح SAMI
محمد بن زايد: ندعم كل الجهود لاستعادة أمن واستقرار اليمن
الطقس يشل حركة الموانئ في الكويت
انتصارات الشرعية تجبر الانقلابيين على مسار التفاوض وإحلال السلام
ميليشيات الموت تفجر مدرسة وتحول أحياء الحديدة لـ«حقول ألغام»
بنس: ترمب يعتزم لقاء كيم جونج أون
56 قتيلاً في حريق بلدة باراديس
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