وركزت الصحف على بيان النائب العام المتعلق بقضية مقتل المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله - .وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان ( الحقائق الدامغة والتسييس الباطل): البيان الصادر عن النائب العام بالمملكة بشأن قضية الكاتب الصحفي جمال خاشقجي يعطي دليلا واضحا على أن المملكة أغلقت الجزء الأكبر من ملف القضية القائمة وهي منوطة الآن في يد القضاء السعودي المعروف باستقلاله في إصدار أحكامه، فقد أحيل أحد عشر مدانا للمحاكمة، والقضاء وحده هو المخول بإصدار الأحكام القضائية على الموقوفين الواحد والعشرين، وسوف يتم تحديد عقوباتهم المناسبة لما اقترفوه من جريمة قتل الكاتب، ولا شك أن هذه الخطوة المعلنة عن القضية تؤكد مضي القيادة الرشيدة بالمملكة في تطبيق العدالة بكل حذافيرها بشأن هذه الجريمة، ويهمها أولا وآخرا أن تأخذ العدالة مجراها ويتم تطبيقها على من شارك في قتل الكاتب، فالمملكة ليس لديها ما تخفيه حيال هذه القضية، ويهمها الوصول إلى نتائج التحقيقات وإشهارها للرأي العام في الداخل والخارج، فإظهار الحقيقة هو ما تسعى له المملكة وما تهدف إليه.ورأت أن المحاولات اليائسة لتسييس هذه القضية قبل الوصول إلى نتائجها من أطراف خارجية معادية لا شك تمثل زوبعة في فنجان، ولا طائل من ورائها، فقد فشلت فشلا ذريعا في إدخال الوهم إلى عقول الرأي العام وتحويل أنظاره عن الحقائق، وفشلت تلك المحاولات في تحويل هذه القضية الجنائية إلى جريمة سياسية، ويعلم أولئك المارقون المطبلون لأوهامهم السادرة في بؤر الغي والضلال أن المملكة كغيرها من الدول العاقلة عندما تحدث فيها مثل هذه الجرائم فإنها تميل كل الميل لتطبيق العدالة وتصحيح أي خطأ يحول دون تكرارها.وأضافت أن الدول الخارجة عن أصول المنطق والعقلانية فإنها تعتبر مثل هذه الجرائم جزءا لا يتجزأ من عقيدتها السياسية، فالنتائج تشير في الوقت الحاضر استنادا إلى منطوق بيان النائب العام أن الأفراد الذين ارتكبوا تلك الجريمة أساؤوا استغلال مواقعهم الوظيفية وخرجوا عن الالتزام بالتعليمات، وإزاء ذلك فإن الدولة انطلاقا من هذا المنطوق الراجح تقوم بأداء دورها لتطبيق العدالة على الجناة والحرص على عدم تكرار مثل هذه الجريمة، فالتحقيقات اعتمدت اعتمادا مباشرا على اعترافات المدانين، كما أن المملكة ترحب بأي جهة بما فيها الجهة التركية لإثبات أي أدلة تضيف جديدا للتحقيقات الجارية، وترحب بأي معلومة لتقديمها للقضاء السعودي، والإجراءات المتخذة من قبل الجهات المختصة بالمملكة حيال هذه القضية التي تعد الأولى من نوعها تركز على تبيان الحقائق والمطالبة بعقوبة الإعدام لعدد من المدانين في قضية الكاتب، وهي مطالبة تؤكد تصميم القيادة الرشيدة على أخذ حق المواطن في كل من تسبب في مقتله تطبيقا للعدالة التي التزمت بها المملكة منذ تأسيس كيانها الشامخ وحتى العهد الحاضر، ولن تتوانى في تطبيق معطياتها على الجميع فهم سواسية في ظل النظام والقانون.// يتبع //06:34ت م0004