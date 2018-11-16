وجاءت افتتاحية صحيفة "الرياض" بعنوان (الحقيقة والضلال)، إذ قالت: حمل بيان النائب العام المتعلق بقضية مقتل المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله - إجابات على كثير من الأسئلة التي طرحها الباحثون عن الحقيقة، حيث أثبت البيان ما سبق وأن التزمت به الدولة من إجراء تحقيق شامل في هذه القضية يفضي إلى الوصول إلى كافة الضالعين في هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة؛ ليتم تطبيق حكم الشرع فيهم.ورأت أن قضية المواطن خاشقجي، بدا واضحاً تباين المواقف الخارجية التي تعبر عن اختلاف النوايا، فهناك أطراف تسعى إلى الحقيقة وتطبيق العدالة وتنتظر انتهاء التحقيقات؛ للوصول إلى معلومات حقيقية تؤسس لما يمكن أن يكون عليه أي موقف مستقبلي، في حين دارت أطراف أخرى حول حلقة المؤامرة، وبنت مواقفها واستغرقت في متابعة ما يتوافق مع نواياها بعيداً عن الحقيقة التي كانت تخشى ظهورها لتفسد مخططاتها.وأكدت أنه على الصعيد الداخلي، هناك إجماع شعبي على الثقة في كافة الإجراءات المتخذة من قبل الدولة للوصول إلى الحقيقة وتقديم من ثبت إدانتهم بالتورط في هذه الجريمة النكراء إلى المحاكمة؛ ليتم تطبيق حكم الشرع فيهم.وأردفت أن جمال خاشقجي مواطن سعودي ولا يمكن أن يكون هناك أحرص من المملكة على أبنائها، ولا من أبناء الشعب السعودي على حق أحدهم، وهذا ما يقطع أي باب للمساومة الرخيصة التي تسعى إلى التشويش على إجراءات التحقيق، وإلقاء التهم جزافاً للإساءة لدولة بأكملها على فعل استنكرته قيادتها وكافة أطياف شعبها، فالحقيقة في هذه القضية مطلب سعودي أولاً، وغاية تسعى الأجهزة المعنية في الدولة للوصول إليها لتأخذ العدالة مجراها، وينال كل مجرم جزاء ما اقترفت يداه.وخلصت إلى القول: أما معايير العدالة الانتقائية التي يعج بها العالم المعاصر فلا قبول لها في المجتمع السعودي الذي يملك سلاح الوعي ويدرك ما يحاك ضد بلاده من مؤامرات كان التوظيف السياسي لقضية خاشقجي آخر فصولها، وبالطبع لن تكون الفصل الأخير فيها طالما حافظت المملكة على منهجها القويم، وسياستها الداعمة لقضايا العرب والمسلمين.// انتهى //06:40ت م0006