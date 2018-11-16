واشنطن 08 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واسارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى 58 قتيلًا، وفقدان نحو 300 شخص.وأفادت سلطات الإطفاء في ولاية كاليفورنيا بأن 56 شخصًا قتلوا حتى الآن في حريق "كامب فاير" في مقاطعة بيوت، فيما لقي اثنان آخران مصرعهما في حريق "وولزي فاير" المندلع في مقاطعتي لوس أنجليس وفونتورا، فيما اعتبر حوالي 300 شخص في عداد المفقودين.وأكدت السلطات احتواء حوالي 40 في المئة من حريق "كامب فاير" الذي أتى على حوالي 140 ألف هكتار، و57 في المئة من الحريق الثاني الذي اندلع في منطقة مساحتها حوالي 98 ألف هكتار.وأوضح حاكم ولاية كاليفورنيا جيري براون، أن الحريقين دمرا أكثر من 10 آلاف بناية تجارية وسكنية.// انتهى //06:57ت م0007