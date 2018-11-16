طرابلس 08 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم، بتصريحات رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج إلى وجود خلاف مع القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر يتعلق بقيادة الجيش الليبي الموحد، ملمحًا إلى إمكانية التوصل إلى حل وسط.وأشارت الصحف إلى عودة الهدوء لجنوب العاصمة طرابلس ومطارها، محرذة من عودة الاشتباكات التى تهدد حياة المدنيين وممتاكاتهم.ونوهت بالاتفاق الأمني الذي وقعه وزير الداخلية فتحي باشا آغا والسفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكر، بين جهاز المباحث الجنائية بوزارة الداخلية، والوكالة البريطانية لمكافحة الجريمة، موضحة أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تطوير آليات عمل جهاز المباحث الجنائية الليبية من خلال دورات تدريبية، ودعم القدرات الليبية لمكافحة الإجرام باستعمال التقنيات والمنظومات الحديثة.وبينت الصحف التباين الواضح فى المشهد الليبي بين المؤيد والعارض لمؤتمر باليرمو بإيطاليا ومخرجاته.وتطرقت إلى تصريحات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، وقوله إن ليبيا تحتاج إلى 60 مليار دولار من الاستثمارات لإحياء قطاع إنتاج الطاقة.ونقلت صحف ليبيا تصريحات مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية صلاح الدين الجمالي، التي أيد فيها مخرجات مؤتمر باليرمو، لافتاً إلى أنه أعطى دفعة في مسيرة السلام، ويندرج ضمن إطار دعم مبادرة السلام الأممية في ليبيا، مؤكدًا أن الجامعة العربية مستعدة للإشراف الكامل على الانتخابات الليبية خلال انعقادها الربيع القادم .// انتهى //07:19ت م0010