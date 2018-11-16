بكين/سنغافورة 08 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واسقدمت الصين مقترحًا من خمس نقاط من أجل زيادة دعم التعاون الإقليمي بين دول منطقة شرق آسيا.جاء ذلك في كلمة لرئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) "لي كه تشيانغ" خلال قمة شرق آسيا الـ 13 في سنغافورة، التي شارك فيها قادة الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، إلى جانب أستراليا والصين والهند واليابان ونيوزيلندا وروسيا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وقال تشيانغ إن زيادة دعم التعاون الإقليمي تتطلب التمسك بالتعددية، وحماية التجارة الحرة، وبذل جهود لتسريع وتيرة التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتعزيز التعاون الإقليمي بشأن التنمية المستدامة، وإجراء حوار وتعاون على المستويين السياسي والأمني.وأضاف تشيانغ أن الصين تؤيد إقامة نمط جديد من العلاقات الدولية يقوم على الاحترام المتبادل والنزاهة والعدالة والتعاون المربح للجميع، مؤكدًا أن الصين مستعدة للعمل مع الأطراف كافة لحماية النظام الدولي القائم على القواعد.كما أكد أن الصين ملتزمة بالمضي قدمًا في مشاورات مدونة قواعد السلوك مع دول آسيان، وأنه خلال قمة الصين - آسيان التي عقدت قبل يومين، اتفقت الصين مع دول آسيان على استكمال القراءة الأولى لمسودة قواعد السلوك خلال 2019، مضيفًا أن الصين اقترحت الانتهاء من المشاورات خلال 3 أعوام، الأمر الذي سيتيح لدول المنطقة حماية قائمة على القواعد للسلام والاستقرار والتجارة الحرة وحرية الملاحة والتحليق فوق بحر الصين الجنوبي.// انتهى //09:47ت م0012