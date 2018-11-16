بكين 08 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واسأعلنت السلطات المحلية في مقاطعة يونان جنوب غرب الصين، تدمير ما لا يقل عن 8 آلاف منزل وتضرر نحو 17 ألف شخص بعد أن اجتاحت مياه الفيضان العديد من المدن والبلدات.وقالت السلطات اليوم، إن الفيضان حدث نتيجة تفريغ المياه من بحيرة حاجزة تشكلت بعد انهيار أرضي في نهر جينشا بالقرب من حدود منطقة التبت ذاتية الحكم ومقاطعة سيتشوان، مشيرة إلى أن الفيضان الناجم عن تصريف المياه أدى إلى غمر جسر في سيتشوان وإغلاق طريق سريع هناك.وأضافت أن المياه الغزيرة دخلت مقاطعة يونان، مما أدى لإحداث أضرار بعدد كبير من المنازل، دون ورود أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية.// انتهى //10:03ت م0013