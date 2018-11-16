القاهرة 08 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، المباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع وزير الدولة لشؤون الرئاسة ووزير الدفاع الوطني لجمهورية غينيا الدكتور محمد ديان، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعم العمل الإفريقي المشترك.وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلية فلسطيني بعد إطلاق النار عليه في القدس المحتلة.وسلطت صحف الجمعة الضوء على إدانة مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين الجرائم الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق ضد أبناء الشعب الفلسطيني التي تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب القوانين الدولية.وأشارت إلى إعلان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي العميد أحمد المسماري، أن الجيش لن يقبل إلا برئيس منتخب من الشعب وإقامة دولة مدنية ديمقراطية.وأنبأت الصحف عن وقف تحالف دعم الشرعية الحملة العسكرية التي تستهدف الانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران في مدينة الحديدة لإتاحة الفرصة لعقد محادثات سلام.ونشرت تأكيد رئيس الأركان المصري الفريق محمد فريد، أن بلاده ستظل بلد الأمن والأمان مادام فيها جيش قوي لديه القدرة والكفاءة القتالية لحماية الأمن والاستقرار، وإشارته إلى أن الإرهاب ظاهرة تهدد كل شعوب العالم ويجب على الجميع التكاتف لمواجهتها.وتطرقت صحف مصر في متفرقات أخرى، إلى مقتل أربعة من قوات حفظ السلام في الكونغو، ومخزونات النفط الخام في أمريكا تقفز 10 ملايين برميل.// انتهى //10:06ت م0014