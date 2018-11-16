نيودلهي 08 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واسلقي تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون جراء اجتياح العاصفة الإعصارية غاجا ولاية تاميل نادو جنوب الهند.وقالت هيئة الأرصاد الجوية الهندية في بيان إن العاصفة الإعصارية الشديدة القوة عبرت سواحل ولايتي (تاميل نادو) و (بودوتشيري) في منطقتي (ناغاباتينام) و (فيدارانيام) مصحوبة برياح تتراوح سرعتها بين 100 و 110 كيلومترات في الساعة قبل أن تصل إلى 120 كيلومترا في الساعة في وقت مبكر من صباح اليوم.وطلبت السلطات المحلية من السكان البقاء في أماكن آمنة كما دعت الصيادين إلى تجنب الخروج إلى البحر وأصدرت أوامر بإغلاق المدارس والجامعات اليوم. وتوقع رجال الأرصاد أن تخف قوة العاصفة الإعصارية خلال الساعات القادمة أثناء تحركها غربًا.// انتهى //10:32ت م0015