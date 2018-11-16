نجران 08 ربيع الأول 1440هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واسأقامت كلية العلوم الإدارية بشطر الطالبات بجامعة نجران أمس، محاضرة توعوية بعنوان "أثر تعاطي المخدرات على المجتمع وسبل الوقاية"، وذلك على مسرح الكلية بحضور عضوات هيئة التدريس وعدد من الطالبات.وهدفت المحاضرة إلى التوعية بمواجهة خطر المخدرات على الشباب، وكذلك الوقوف على الأسباب التي تؤدي لتعاطي المخدرات، إضافةً إلى عرض مشكلة تعاطي المخدرات على المجتمع والتركيز على نقاط خطورة هذه الآفة.وقدمت الدكتورة سناء علي في بداية المحاضرة تعريفاً بالمخدرات ومتعاطي هذه الآفة المهددة لحياة الشخص المتعاطي وخطورتها على المجتمع، وكذلك الأسباب التي تدعو بعض الأشخاص لتعاطيها وإدمانها، وهدف مروجيها في تدمير المجتمعات.//انتهى//10:32ت م0016