إسلام آباد 08 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، ترحيب باكستان بإعلان المملكة العربية السعودية عن البدء في محاكمة المتهمين في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مؤكدة أن هذا الإعلان يعكس حرص وتصميم السلطات في المملكة على المحاسبة وعقاب المتورطين كافة في القضية والالتزام الكامل بتحقيق العدالة التامة، وبيان الحقائق بكل نزاهة وشفافية.واهتمت بإبداء باكستان قلقها إزاء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة ضد الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة، ومطالبتها بتكثيف الجهود لحل نزاع الشرق الأوسط المستمر منذ عقود لضمان الأمن والسلام في المنطقة.وتطرقت صحف الجمعة إلى رفض الخارجية الباكستانية بشدة تصريح رئيس الوزراء الهندي باكستان ناريندرا مودي الذي اتهم باكستان برعاية الإرهاب.وأشارت إلى اتفاق باكستان والصين على الإسراع في تنفيذ مشاريع ميناء "جوادر" باعتبارها إنجازا رئيسياً في العلاقات بين البلدين.وأخبرت عن عزم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان القيام بزيارة رسمية إلى ماليزيا في 20 من نوفمبر الجاري.وعرجت الصحف على إعلان باكستان عن تحرير خمسة جنود من قوات حرس الحدود الإيرانية الذين تعرضوا للاختطاف قبل أيام على يد منظمة إرهابية.أفغانياً.. أخبرت عن مقتل ما لا يقل عن 30 شرطياً في هجمات شنتها حركة طالبان غربي أفغانستان.وتناقلت صحف الجمعة تطورات الوضع الأمني في العاصمة البنغالية دكا إثر اندلاع اشتباكات بين الشرطة وأنصار حزب معارض وسط تصاعد حدة التوتر قبل أسابيع من الانتخابات العامة.// انتهى //10:42ت م0017