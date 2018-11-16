الخرطوم 08 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تصريح الرئيس السوداني عمر البشير، أن الغيرة السياسية والحسد جعلتا بعض الجهات تعطل مبادرة السودان لتحقيق السلام في إفريقيا الوسطى في ظل قناعة كل الجماعات بإفريقيا الوسطى بأن السودان هو المكان الذي يجمعهم لتحقيق السلام.وعرجت على مواصلة قوات المقاومة المشتركة بقيادة -ألوية العمالقة- المدعومة من تحالف دعم الشرعية، عمليات تطهير عدد من المواقع والمناطق والأحياء المحررة في الحديدة من الألغام، إضافة إلى دهم مخابئ وأوكار مليشيات الحوثي الانقلابية الإيرانية.ولفتت صحف الجمعة الانتباه إلى تحذير الرئيس اللبناني ميشال عون، من أن انتهاك حق الشعب الفلسطيني في أرضه وهويته، يؤدي إلى تقويض السلام.ونقلت عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، قلقه العميق إزاء التقارير التي تفيد بوقوع أعمال عدائية في أنحاء شمال غرب سوريا.وسلطت صحف السودان الضوء على تحذير رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، نواب البرلمان من أنهم يواجهون احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق أو التخلي عن بريكست في حال لم يدعموا مشروع اتفاقها مع بروكسل.// انتهى //10:47ت م0018