القاهرة 08 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واسأعلن الأمين العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية الدكتور حسن البيلاوي، أن الهيئة العلمية لـ "جائزة الملك عبدالعزيز للبحوث العلمية في قضايا الطفولة والتنمية" في الوطن العربي انتهت من فرز وحصر جميع الأبحاث والدراسات المرشحة للجائزة، التي بلغ عددها 87 بحثًا.وقال البيلاوي في تصريح له اليوم، إن هذه البحوث مقدمة من 108 باحثًا من 11 دولة عربية هي "المملكة العربية السعودية ومصر والأردن والبحرين وتونس والجزائر وسوريا والعراق وفلسطين والمغرب واليمن"، مشيرًا إلى أن القيمة المادية للجائزة تبلغ عشرين ألف دولار موزعة على خمس جوائز.وأضاف أن تلك الجائزة التي تم تدشينها برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية، تستهدف جميع البحوث العلمية التي تتميز بالأصالة، التي يمكن أن تفيد العاملين في مجالات الطفولة والتنمية في الدول العربية، من خلال الرؤى والنتائج والتوصيات والممارسات التي يمكن أن توفرها تلك البحوث بما يعمق ثقافة حقوق الطفل لدى المواطنين والمؤسسات.وأوضح أن موضوع الجائزة فى هذه الدورة هو "التنشئة على المواطنة"، عبر أبحاث ودراسات تتعلق باقتراح برامج وأدلة تدريبية للتربية على المواطنة، ودور مؤسسات التنشئة في التربية على المواطنة، والتربية على المواطنة باستخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، والتربية على المواطنة لفئات من الأطفال التي تواجه ظروفا خاصة "الأطفال في وضعية الشارع وذوو الإعاقة واللاجئون".من جانبه، أوضح مدير إدارة البحوث والتوثيق وتنمية المعرفة بالمجلس العربي للطفولة والتنمية محمد رضا فوزي، أن المرحلة القادمة ستشهد تحكيم الأبحاث عبر عدد من المحكمين المتخصصين في مجالات موضوع الجائزة، متوقعًا أن يتم في شهر مارس القادم إعلان أسماء الفائزين، وتحديد موضوع الدورة الثانية للجائزة.// انتهى //10:51ت م0019