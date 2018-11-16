عمّان 08 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، مباحثات العاهل الأردني عبدالله الثاني، مع الرئيس العراقي صالح برهم، التي تناولت العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة.واهتمت بتصريحات رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، حول إطلاق الحكومة خلال أيام أولويات عملها في مختلف القطاعات.وسلطت صحف الجمعة الضوء على اتفاق وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ونظيره العراقي الدكتور محمد الحكيم، على تشكيل فريق عمل مشترك من الوزارتين من أجل وضع خارطة طريق تهدف إلى التقدم نحو إيجاد آفاق واسعة للتعاون في شتى المجالات، وضمن أطر زمنية محددة.وتابعت اعتقال قوات الاحتلال الاسرائيلي لـ 11 فلسطينيًا، في حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.ونشرت صحف الأردن دعوة الجامعة العربية إلى وقف العدوان الاسرائيلي بشكل نهائي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتنفيذ القرارات الدولية والعربية ذات الصلة.// انتهى //10:56ت م0022