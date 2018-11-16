الكويت 08 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واسأعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بدولة الكويت عن ترحيب دولة الكويت بالبيان الصادر عن النائب العام في المملكة العربية السعودية بشأن مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي.وأشاد المصدر بما تضمنه البيان من شفافية عكستها النتائج التي أسفرت عنها التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في هذه القضية والتي تعبر عن التزام المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين بإرساء قواعد العدل والحرص على اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة المتورطين في هذه الجريمة لتأخذ العدالة مجراها.واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد على ثقة دولة الكويت بالإجراءات التي اتخذتها المملكة ‏مشدداً على ضرورة الابتعاد عن استغلال هذه القضية وتسييسها.// انتهى //11:28ت م0023