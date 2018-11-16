رام الله 08 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، خبر تثمين الرئاسة الفلسطينية القرارات والإجراءات الصادرة عن النائب العام في المملكة العربية السعودية، التي تعبر عن التزام المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، بإرساء قواعد العدل والحرص على اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة المتورطين في هذه الجريمة لتأخذ العدالة مجراها.وسلطت صحف الجمعة الضوء على تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة العليا المكلفة بتنفيذ متابعة قرارات المجلس المركزي، التي أكد فيها إن "هدفنا هو تجنيب شعبنا المزيد من المجازر وجرائم الحرب" وأن "الطريق سالك لتحقيق إزالة أسباب الانقسام والمصالحة"، إلى جانب توقيع الرئيس صكوك الانضمام لعدد من المؤسسات الدولية المتخصصة.وتحدثت عن إصدار المحكمة العليا الإسرائيلية قرارًا بعدم التزامها بمنع هدم مدرسة "التحدي 5" في منطقة جب الذئب بقرية بيت تعمر، شرق محافظة بيت لحم.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بتأكيدات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، إن ما يحدث في الساحة الداخلية الإسرائيلية من استقالات هو نتاج لمن سيكون متطرف أكثر ضد الشعب الفلسطيني.ونشرت نبأ تحميل مجلس الجامعة في بيانه الختامي لأعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين الذي عقد بمقر الجامعة العربية في القاهرة برئاسة السودان، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجرائم مع التأكيد على ضرورة العمل لتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية الناجزة دون إبطاء.ورصدت صحف فلسطين اقتحام مجموعات من عصابات المستوطنين اليهود، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.// انتهى //11:32ت م0024