نجران 08 ربيع الأول 1440هـ الموافق 16 نوفمبر 2018م واسنظمت لجنة الأنشطة بكلية اللغات والترجمة بشطر الطالبات في جامعة نجران لبرنامج اللغة الإنجليزية أمس، جناحاً توعوياً بمناسبة اليوم العالمي لمرض السكري.وهدف الجناح إلى توعية الطالبات لطرق الوقاية من المرض، إضافةً للمساهمة في مساعدة المصابين والحد من انتشار المرض وتقديم الإرشادات عن مرض السكري.واحتوى الجناح على عدد من المنشورات وضحت التعريف بمرض السكري، وكذلك بعض الإرشادات للوقاية من المرض بتجنب بعض المأكولات و المشروبات التي تحتوي على سعرات حرارية عالية، كما تم عرض فيلماً وثائقياً عن تاريخ المرض وأسباب حدوثه، وما يسببه من أمراض مزمنة تفتك بصحة الإنسان.وبيّنت وكيلة كلية اللغات والترجمة الدكتورة هبة القرشي، أن هذه الفعالية تأتي حرصاً من الكلية على توعية الطالبات بهذا المرض، الذي أصبح أحد الأمراض المهددة للمجتمع نظراً لانتشاره، مشيرة إلى سعي الكلية لتقديم العديد من الفعاليات التي تهدف إلى توعية الطالبات وتثقيفهن.//انتهى//11:35ت م0027