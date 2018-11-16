جدة 08 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واسأكد معالي مدير جامعة جدة الدكتورعدنان بن سالم الحميدان أن مبادرة " معاً للتغلب على التلوث البلاستيكي " تأتي كمبادرة من الجامعة ممثلة في لجنة "جامعتي بيئتي المستدامة" لتترجم ما توليه حكومتنا الرشيدة من دعم كبير للبيئة وصولا للاستدامة البيئية.وأشار الحميدان خلال تدشينه أمس مبادرة "معاً للتغلب على التلوث البلاستيكي" بكورنيش جدة وتستمر ثلاثة أيام, بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل الثقفي، إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة أعلن العام الماضي عن بدء العمل في مشروع المحافظة على البيئة بجدة "مشروع بيئة جدة مسؤوليتي" الذي يهدف إلى غرس وتعزيز سلوكيات الحفاظ على بيئة جدة بالشراكة مع كافة قطاعات المجتمع.وبين معاليه أن اهتمام الجامعة بالتوعية البيئية المتضمنة جودة الحياة، وكإحدى المشاركات المجتمعية للجامعة باعتبار البيئة ركن أساسي من أركان الحياة.من جانبه أكد معالي رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في كلمة خلال حفل الافتتاح حرص الهيئة على خلق شراكات متميزة مع القطاعات المختلفة، مبيناً أن هذا الشراكة البيئية التوعوية مع جامعة جدة ستحقق أهدافها الكبيرة، وتعتبر نواة لشراكات متعددة قادمة في خدمة المجتمع.من جهته أوضح رئيس لجنة جامعتي بيئتي المستدامة الدكتور منصور الطبيقي في كلمتة على أهمية الحملة وأهدافها البيئية والصحية وأهمية تعاون المجتمع.عقب ذلك كرّم الحميدان والثقفي الجهات المشاركة في الحملة والراعية، وقاما بجولة في المعرض المصاحب للحملة، الذي يشتمل على أركان متعددة عن مجالات ونشاطات البيئة المختلفة منها التوعوية بأضرار التلوث البلاستيكي.ثم استمع الحضور لمحاضره توعوية عن أضرار البلاستيك على البيئة، وشاهدوا عرضا عن هذه الأضرار .// انتهى //12:24ت م0029