الجزائر 08 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، بمصادقة البرلمان الجزائري على قانون الموازنة لعام 2019، الذي جاء خاليًا من أية ضرائب أو رسوم، وتأكيده على ترشيد النفقات العامة.وتطرقت في الشأن الدولي إلى انتقادات وجهها رئيس الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا فايز السراج لحكومات أوروبية حول مسالة الهجرة، وإشارته إلى أن الأوروبيين يطالبون بإبقاء أكثر من 600 ألف مهاجر على الأراضي الليبية.وأنبأت صحف الجمعة عن استقالة وزير البريكست في الحكومة البريطانية دومينيك راب من منصبه، بعد ساعات على استقالة وزير الدولة المكلف بشؤون إيرلندا الشمالية شايليش فارا، احتجاجًا على مشروع الاتفاق الخاص بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".ولفتت إلى تأكيد قادة وحدات عسكرية يمنية تلقيهم أوامر من قياداتهم العليا بوقف عملياتهم العسكرية ضد مواقع الانقلابيين الحوثيين في مدينة الحديدة، وإشارتهم إلى أن هذه الأوامر لا يعني عدم الرد على تحركات الحوثيين إذا ما حاولوا التقدم أو استغلال الموقف لضرب مواقع القوات اليمنية.وأشارت صحف الجزائر إلى إعلان الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، تعليق الرحلات من مطار الكويت، بسبب سوء الأحوال الجوية.// انتهى //12:40ت م0031