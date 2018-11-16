لندن 08 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واسأكّدت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، أن مشروع اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي توصلت إليه هو الطريق الصحيح للبلاد.وقللت رئيسة الوزراء البريطانية في مؤتمر صحفي، من التوقعات بإمكانية إقالتها من منصبها بسبب الإعلان عن مشروع اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، مؤكدة بقاؤها "لنهاية المطاف"، على حد تعبيرها. ومتعهدة بالحصول على اتفاقية الخروج ومن ثم عرضها على أعضاء البرلمان للتصويت.يأتي حديث رئيسة الوزراء البريطانية عقب سلسلة من الاستقالات الوزارية، إضافة إلى الحديث عن تصويت بسحب نواب حزب المحافظين الثقة من رئيسة الوزراء.// انتهى //12:45ت م0033