جوانزو 08 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واسانطلقت أمس منافسات البطولة الدولية الشرطية الثانية للرماية على ميدان معهد الشرطة ، في مدينة جوانزو الصينية ، وتستمر حتى 20 من نوفمبر الجاري بمشاركة 70 دولة.وأقيم حفل الافتتاح في معهد الشرطة بحضور معالي رئيس محافظة قوانغدونغ الفريق أول ما شينري ومعالي نائب وزير الأمن العام الصيني الفريق أول وانغ شيانهونغ ومعالي نائب رئيس قوانغدونغ رئيس مصلحة الأمن العام للمحافظة الفريق أول لي تشون تشانغ ، كما حضره من الجانب السعودي رئيس الوفد السعودي رئيس الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي العقيد سلطان الودعاني، ونائب القنصل السعودي في جوانزو عبدالله السلمي ، إذ انطلق الحفل بدخول المنتخبات المشاركة .ثم ألقى رئيس الاتحاد الدولي للشرطة الفريق أول الشيخ أحمد النواف الصباح كلمة رحب فيها بالحضور في هذه البطولة المهمة كونها ترتبط بعمل رجل الأمن ، مقدماً شكره لجمهورية الصين الشعبية على الاحترافية في التنظيم ، وهو ما يعكس إيمانهم بأهمية الرياضة الشرطية.وقال : " اجتماعنا اليوم كأجهزة أمن من أرجاء العالم يمثل رسالة أمن وأمان للشعوب ، ويبرز الدور الرياضي لرجل الأمن " ، مثمناً جهود جميع الجهات المشاركة في التنظيم .بعدها تم الإعلان عن افتتاح البطولة ليتم بعدها رفع علم الاتحاد الدولي الرياضي للشرطة ثم أدى المشاركون قسم البطولة، لتقام بعدها عدد من الفقرات الفنية التي تمثل التراث الصيني، والألعاب النارية ثم عروض خاصة بالشرطة الصينية تضمنت مهارات الدفاع عن النفس وفرضيات المواجهة مع المطلوبين والاقتحام، إضافة إلى عروض للدراجات النارية والآليات المنوعة للأجهزة الأمنية الصينية.وكانت منافسات البطولة انطلقت صباح أمس على ميدان الشرطة ، حيث خاض رماة منتخب قوى الأمن الداخلي السعودي محمد العنزي وعبدالعليم المولد ، ومحمد السليماني ، وسلطان الشمري، التصفيات الأولية للمسدس على أن تستكمل غداً لتحديد المتأهلين إلى الأدوار المقبلة في الفردي والزوجي.وأكد رئيس الوفد السعودي في البطولة رئيس الاتحاد الرياضي لقوى الأمن الداخلي العقيد سلطان الودعاني أن مشاركة منتخب قوى الأمن الداخلي في مثل هذه المنافسات العالميه التي تشهد مشاركة أبرز الرماة في العالم لها إيجابيات متعددة.وقال :"حَرْصنا أن يستفاد من المشاركة في هذه البطولة ، على أكبر قدر ممكن من خلال الاحتكاك وخوض المنافسات مما سينعكس فنياً على المشاركين ، لا سيما أن البطولة تشهد مشاركة 70 دولة تمثل معظمهم منتخبات عالمية لها باع طويل في مثل هذه المنافاسات ، مشيداً في هذا الصدد بالجهود التي بذلها القائمون على المنتخب بقيادة مدير المنتخب أمين عام الاتحاد العقيد سعيد القرني والمدير الإداري العقيد فهد الصالح و المدرب رقيب أول خالد الحربي لتجهيز الرماة خلال فترة الاستعداد.وأشاد العقيد الودعاني بالتنظيم المميز للبطولة وما تضمنه حفل الافتتاح من فقرات أبرزت دور رجال الأمن المهم لحفظ أمن واستقرار شعوبهم .//انتهى //12:54ت م0034