هراري 08 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واسأعلنت الشرطة في زيمبابوي الجمعة، أن 42 شخصًا على الأقل قتلوا إثر انفجار قارورة غاز على ما يبدو، في حافلة كانت تقلهم.وقالت المتحدثة باسم الشرطة تشاريتي تشارمبا "نعلم أن أكثر من 42 شخصًا قضوا حتى الآن" فيما أفادت وسائل إعلام رسمية، أن قارورة غاز كانت مع أحد الركاب انفجرت على ما يبدو. وأظهرت مشاهد التلفزيون الهيكل المتفحم للحافلة. وفي يونيو العام الماضي، قتل 43 شخصًا في حادث تعرضت له حافلة شمال البلاد على الطريق السريع المؤدي إلى زامبيا المجاورة.// انتهى //12:56ت م0035