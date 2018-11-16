الرباط 08 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بزيارة العمل التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس، للمغرب بمناسبة تدشين خط القطار فائق السرعة الرابط بين مدينتي طنجة والدار البيضاء .وتطرقت إلى الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بالقاهرة، الذي أدان الجرائم الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق ضد أبناء الشعب الفلسطيني العزل.وتناولت صحف الجمعة المستجدات في اليمن مشيرة الى وقف تحالف دعم الشرعية للحملة العسكرية التي تستهدف الانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران في مدينة الحديدة، لإتاحة الفرصة لعقد محادثات سلام.وأوردت القرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي، والذي أقر من خلاله رفع العقوبات المفروضة على إريتريا، بما في ذلك الحظر على الأسلحة وعلى السفر وتجميد الأرصدة والجزاءات المحددة التي كان المجلس قد فرضها في قرارات سابقة.وتحدثت عن استمرار أزمة الاستقالات في حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، احتجاجًا على مشروع اتفاق بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.وتناقلت إعلان الولايات المتحدة والصين عن استئناف مباحثاتهما على أعلى مستوى لحل الخلافات التجارية بينهما.كما تابعت صحف المغرب اهتمامها بمخلفات الحرائق التي تجتاح غابات ولاية كاليفورنيا الأمريكية، التي ارتفعت حصيلتها إلى 59 قتيلاً.// انتهى //13:03ت م0036