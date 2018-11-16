لندن 08 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واستعافت الأسهم الأوروبية اليوم، بعد أسبوع مضطرب ونتائج قوية من فيفاندي دعمت قطاع الإعلام. وما زال المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على مسار تسجيل خسارة أسبوعية بعد تحقيق مكاسب على مدى أسبوعين متتاليين. وارتفع المؤشر 0.7 بالمئة بحلول الساعة 0830 بتوقيت جرينتش. وزاد المؤشر داكس الألماني 0.6 بالمئة.وكان أداء قطاع التكنولوجيا الأسوأ بين القطاعات، حيث ارتفع 0.3 بالمئة فقط بعد نتائج مخيبة للآمال من شركة صناعة الرقائق إنفيديا في إشارة جديدة على الأخبار السلبية من منتجي المكونات التكنولوجية. وساعدت النتائج الإيجابية من فيفاندي الفرنسية قطاع الإعلام على الارتفاع 1.5 بالمئة متصدرا قائمة الرابحين. وقفز سهم الشركة 4.7 بالمئة بعد إعلانها عن نتائج أفضل من التوقعات في الربع الثالث.// انتهى //13:14ت م0037