غازي عنتاب 08 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واسقام فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المتواجد حاليًا في مدينة غازي عنتاب بالجمهورية التركية بزيارة تفقدية لمشروع المركز للأطراف الصناعية في مدينة كيلس وعيادات المركز الطبية للاجئين السوريين في مدينة غازي عنتاب.كما اجتمع فريق المركز مع العديد من الشركاء لبحث سبل التوسع في دعم مشاريعه التي تخدم الأشقاء السوريين اللاجئين في دول الجوار أو النازحين بالداخل السوري.ويأتي ذلك امتدادًا لحرص المركز على دعم ومساعدة الأشقاء السوريين على كافة الأصعدة، واستمرارًا للمشاريع الإغاثية والإنسانية التي يمولها ويتابعها المركز في جميع دول العالم.// انتهى //13:23ت م0039