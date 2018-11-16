عام / بلدية الخرج تشرع في تأهيل حديقة غرناطة بمدينة السيح
الجمعة 1440/3/8 هـ الموافق 2018/11/16 م واس
السيح 08 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واس
شرعت إدارة الحدائق ببلدية الخرج في أعمال تأهيل حديقة غرناطة بمدينة السيح ، ضمن الجهود الذاتية لتطوير الحدائق والمنتزهات في المدينة.
وروعي توفير مختلف وسائل السلامة في مرافق ومكونات الحديقة الواقعة في حي غرناطة غرب مدينة السيح ، وزيادة المسطحات الخضراء وتوفير ألعاب الأطفال الحديثة التي تناسب مختلف الأعمار ، وتخصيص ألعاب حديثة لذوي الإعاقة مجهزة بكافة وسائل السلامة وغيرها من وسائل الترفيه التي تلبي حاجة الزوار ومرتادي الحديقة .
الجدير بالذكر أن مدينة السيح تشهد مرحلة إنتقالية في نوعية المشروعات التجميلية وتحسين المنظور البصري للطرق والشوارع والميادين العامة ، تعكس صورة حضارية جميلة لهذه المدينة ، وذلك ضمن مبادرة أنسنة المدن التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخراً ، تماشياً مع برنامج تحسين نمط الحياة المنبثق من رؤية المملكة 2030 بهدف تحسين جودة الحياة في المدن وتحسين المشهد الحضري وتطبيق معايير الوصول الشامل في المرافق البلدية.
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