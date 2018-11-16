السيح 08 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واسشرعت إدارة الحدائق ببلدية الخرج في أعمال تأهيل حديقة غرناطة بمدينة السيح ، ضمن الجهود الذاتية لتطوير الحدائق والمنتزهات في المدينة.وروعي توفير مختلف وسائل السلامة في مرافق ومكونات الحديقة الواقعة في حي غرناطة غرب مدينة السيح ، وزيادة المسطحات الخضراء وتوفير ألعاب الأطفال الحديثة التي تناسب مختلف الأعمار ، وتخصيص ألعاب حديثة لذوي الإعاقة مجهزة بكافة وسائل السلامة وغيرها من وسائل الترفيه التي تلبي حاجة الزوار ومرتادي الحديقة .الجدير بالذكر أن مدينة السيح تشهد مرحلة إنتقالية في نوعية المشروعات التجميلية وتحسين المنظور البصري للطرق والشوارع والميادين العامة ، تعكس صورة حضارية جميلة لهذه المدينة ، وذلك ضمن مبادرة أنسنة المدن التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخراً ، تماشياً مع برنامج تحسين نمط الحياة المنبثق من رؤية المملكة 2030 بهدف تحسين جودة الحياة في المدن وتحسين المشهد الحضري وتطبيق معايير الوصول الشامل في المرافق البلدية.// انتهى //13:28ت م0040