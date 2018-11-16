لندن 08 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واسارتفعت أسعار الذهب اليوم، مسجلة أعلى مستوى لها في أسبوع في ظل سعي المستثمرين للبحث عن ملاذ آمن جراء المخاوف التي تترافق من الانفصال البريطاني عن المنظومة الأوروبية عن الاتحاد الأوروبي، حيث ارتفعت التعاملات الفورية لأسعار الذهب 0.2 مسجلة 1214.93 دولار للأونصة.وفي وقت سابق من الجلسة، بلغ أسعار المعدن الأصفر النفيس أعلى مستوى منذ التاسع من نوفمبر عند 1216.79 دولار للأونصة. وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1153 دولارا للأونصة. في حين ارتفع سعر الفضة 0.1 بالمئة إلى 14.30 دولار للأونصة.// انتهى //13:30ت م0041