عكار 08 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية من خلال مكتبه في لبنان بتوزيع 869 حقيبة مدرسية ل 869 طالب وطالبة سورية في مدرستي “بيت الحاج كوشا الرسمية” و”تكميلية فنيدق الرسمية المختلطة” في محافظة عكار، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان.ويأتي هذا التوزيع حرصًا من المركز على استمرار الطلاب السوريين في إكمال دراستهم في بيئة مناسبة، وفي إطار المساعدات الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز للأشقاء السوريين النازحين في الداخل أو اللاجئين منهم في دول الجوار للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة التي تمر بها بلادهم.//انتهى//13:36ت م0042