القاهرة 08 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واسبلغت المكاسب التي حققتها البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، نحو 8ر2 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 6ر779 مليار جنيه.وتراجع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، فهبط مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة 37ر0 فى المائة ليسجل مستوى 13682 نقطة، وتراجع مؤشر /إيجي اكس 70/ بنحو 11ر1 فى المائة ليبلغ مستوى 695 نقطة، وانخفض مؤشر/إيجي اكس 100/ بنحو 27ر1 في المائة ليبلغ مستوى 1738 نقطة.وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى أن ارتفاع قيم التداول لتبلغ 6ر8 مليار جنيه من خلال تداول 277ر1 مليار ورقة منفذة على 127 ألف عملية.وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 33ر62 % من إجمالي تعاملات السوق، وأن المستثمرين الأجانب غير العرب استحوذوا على 85ر18% والعرب على 81ر18% بعد استبعاد الصفقات.ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيم 053ر1 مليار جنيه، وأن المستثمرين العرب سجلوا صافي بيع بقيمة 56ر436 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات. وبين أن المؤسسات استحوذت على 88ر55% من المعاملات في البورصة، وأن باقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 12ر44%، مشيرًا إلى أن المؤسسات سجلت صافي شراء بقيمة 40ر441 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.وخلص التقرير إلى القول، إن إجمالي قيمة السندات بلغت 878ر1 مليار جنيه، وأن إجمالي حجم التعامل على السندات نحو 854ر1 مليون سند تقريبا.// انتهى //13:42ت م0043