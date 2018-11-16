سانت بطرسبرغ 08 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واس

التقى معالي وزير الثقافة سمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان ، أمس في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية , نائبة رئيس الوزراء للرياضة والسياحة والثقافة أولغا غولوديتس، وذلك على هامش المنتدى الثقافي الدولي المقام في مدينة سان بطرسبرغ الروسية.

وناقش الجانبان خلال اللقاء مجالات التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثقافية السعودية الروسية.

يذكر أن المنتدى الثقافي يعقد في الفترة من 15 - 17 نوفمبر الجاري, ويناقش مجموعة واسعة من الموضوعات الثقافية بما في ذلك المتاحف والمعارض الفنية والأدب والموسيقى .

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13:48ت م

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