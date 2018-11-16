وارسو 08 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في العاصمة البولندية وارسو اليوم، أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية البولندية السعودية في البرلمان البولندي برئاسة عضوة البرلمان بوجينا كامنيسكا.وقدم الدكتور عبدالله الربيعة شرحًا تفصيليًا عن ما تقدمه المملكة ممثلة بالمركز من دعم إنساني لليمن و غيرها من الدول المتضررة و المحتاجة، حيث بلغ عدد المشاريع التي قدمها المركز لليمن وحدها 294 مشروعا بقيمة مليار و659 مليونًا و271 ألف دولار أمريكي بالشراكة مع 80 شريكًا محليًا وأمميًا.وتحدث معاليه كذلك عن المشاريع النوعية التي قدمها المركز في اليمن مثل برنامج إعادة تأهيل الأطفال المجندين و الذين زُج بهم بالصراع المسلح من قبل الميليشات الحوثية، و برنامج إعادة تأهيل الأطراف الصناعية و الذي استفاد منه المئات من المواطنين اليمنين الذين تعرضوا لأضرار بدنية جسيمة نتيجة زرع الميليشات الانقلابية للألغام بشكل عشوائي، و برنامج "مسام" الذي يعمل على تطهير الأراضي اليمنية من الألغام و تجنيب الشعب اليمني مآسيها.وأبدى أعضاء اللجنة البرلمانية البولندية سعادتهم بالجهود التي تقدمها المملكة لخدمة الإنسانية في اليمن و التي تعبر عن الطابع الأخلاقي للمملكة.وأكد أعضاء المجموعة البرلمانية العلاقة المتينة التي تربط بين البلدين الشقيقين وأن بولندا تقف مع المملكة في كل مساعيها لإنقاذ الشعب اليمني.وأشار أعضاء المجموعة إلى أن المملكة لديها الإمكانيات الملائمة لقيادة العمل الإنساني في الشرق الأوسط من خلال الدور الذي لعبه مركز الملك سلمان للإغاثة و الأعمال الإنسانية منذ تأسسيه في دعم الشعوب المتضررة و المحتاجة بطريقة احترافية .//انتهى//14:01ت م0045