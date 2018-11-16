لندن 8 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم تعهد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بأن تناضل من أجل إنقاذ مسودة اتفاقها لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي .وتناولت، ترحيب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بمسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى ، محذرة من أن أسوأ سيناريو يمكن حدوثه هو خروج بريطانيا دون اتفاق .وسلطت الضوء على إدانة محكمة مدعومة من الأمم المتحدة، اليوم، اثنين من قيادات نظام الخمير الحمر في كمبوديا بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية، ضد أقليات بهدف التخلص منها إبان سبعينات القرن الماضي .وتناقلت الصحف إعلان كوريا الشمالية أن الزعيم كيم جونغ أون شهد تجربة ناجحة لاختبار سلاح جديد بتكنولوجيا فائقة وله استخدامات تكتيكية .// انتهى //14:16ت م0046