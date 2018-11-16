تونس 8 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واسسجل النمو الاقتصادي في تونس ارتفاعًا بنسبة 6ر2 في المئة خلال الأشهر التسعة من العام الحالي 2018م ، مقابل 9ر1 في المئة خلال الفترة نفسها من العام الماضي .وأوضحت بيانات إحصائية صادرة عن المعهد التونسي للإحصاء، أن الناتج المحلي الإجمالي سجل بدوره نموًا بنسبة 5ر0 في المئة خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع الثاني من نفس العام .// انتهى //14:19ت م0047