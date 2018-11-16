سياسي / تونس تجدد موقفها الثابت والمبدئي المناصر للقضية الفلسطينية
الجمعة 1440/3/8 هـ الموافق 2018/11/16 م واس
تونس 8 ربيع الاول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واس
جدّدت تونس موقفها الثابت والمبدئي المناصر للقضية الفلسطينية العادلة والداعم لنضالات الشعب الفلسطيني من أجل استرداد حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .
وأكّدت في بيان لوزارة الخارجية التونسية اليوم بمناسبة الذكرى الثلاثين لإعلان قيام دولة فلسطين ، التزامها بمواصلة الإسهام الفاعل في الجهود والمساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى استئناف عملية السلام بما يحقّق السلام العادل والشامل على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبدأ حلّ الدولتين .
وطالبت تونس مجلس الأمن الدولي والأطراف الدولية بتحمل مسؤولياتها لوقف الاعتداءات الممنهجة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل ، ومخططات الاحتلال الرامية إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتغيير الحقائق التاريخية والقانونية للقدس وبقية الأراضي المحتلة واستهداف المقدسات وبناء المستوطنات ، في تحدّ صارخ للقرارات الأممية والقوانين والأعراف الدولية .
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