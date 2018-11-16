تونس 8 ربيع الاول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واسجدّدت تونس موقفها الثابت والمبدئي المناصر للقضية الفلسطينية العادلة والداعم لنضالات الشعب الفلسطيني من أجل استرداد حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .وأكّدت في بيان لوزارة الخارجية التونسية اليوم بمناسبة الذكرى الثلاثين لإعلان قيام دولة فلسطين ، التزامها بمواصلة الإسهام الفاعل في الجهود والمساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى استئناف عملية السلام بما يحقّق السلام العادل والشامل على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبدأ حلّ الدولتين .وطالبت تونس مجلس الأمن الدولي والأطراف الدولية بتحمل مسؤولياتها لوقف الاعتداءات الممنهجة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل ، ومخططات الاحتلال الرامية إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتغيير الحقائق التاريخية والقانونية للقدس وبقية الأراضي المحتلة واستهداف المقدسات وبناء المستوطنات ، في تحدّ صارخ للقرارات الأممية والقوانين والأعراف الدولية .// انتهى //14:20ت م0048