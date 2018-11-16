موروني 08 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واسثمنت جمهورية القمر المتحدة، الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية بشأن مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي وحرص قيادتها على تطبيق العدالة والقانون في هذا الصدد.وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية القمر المتحدة في بيان أصدرته اليوم: إن جمهورية القمر المتحدة إذ تحيي الموقف السعودي الشجاع والمشرف الرامي في الذهاب بالعدالة إلى آخر المطاف لترفض أي تدخل خارجي في هذه القضية أو تسييسها إيمانا بنزاهة القضاء السعودي واستقلاليته.// انتهى //14:29ت م0049