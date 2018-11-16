سياسي / جمهورية القمر المتحدة تثمن الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة بالمملكة بشأن مقتل جمال خاشقجي وحرص قيادتها على تطبيق العدالة
الجمعة 1440/3/8 هـ الموافق 2018/11/16 م واس
موروني 08 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واس
ثمنت جمهورية القمر المتحدة، الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية بشأن مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي وحرص قيادتها على تطبيق العدالة والقانون في هذا الصدد.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية القمر المتحدة في بيان أصدرته اليوم: إن جمهورية القمر المتحدة إذ تحيي الموقف السعودي الشجاع والمشرف الرامي في الذهاب بالعدالة إلى آخر المطاف لترفض أي تدخل خارجي في هذه القضية أو تسييسها إيمانا بنزاهة القضاء السعودي واستقلاليته.
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14:29ت م
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